شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ للعام الجامعى 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب الجامعة، بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور علي صبرى، أمين عام الجامعة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مناخ من الشفافية، والحيادية في أول تجربة ديمقراطية يخوضها طلبة الجامعة، وتمثل تدريب واقعي على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي، سواء بالترشح أو الانتخاب، مما يرسخ لدى طلبة الجامعة قيم الثقة بالنفس وحرية التعبير، ويؤكد على قيمة الصوت الانتخابي.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الطلاب الفائزين فى الانتخابات الطلابية، مطالبا من المجلس الجديد استشارة الطلاب والجامعة فى أعمالهم وأنشطتهم، مشيدا بالتمثيل المشرف الذى أظهره طلبة الجامعة خلال فترة المشاركة الإيجابية فى انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة.

وأشاد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة أثناء إجراء الانتخابات، مؤكداَ على أن الانتخابات أجريت فى جو من الشفافية والنزاهة مما يتيح لطلبة الجامعة الحرية الكاملة فى التصويت وتمت بصورة تليق باسم ومكانة جامعة كفر الشيخ وطلابها المتميزين.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة واتحادات الطلاب فى كليات الجامعة ونجاحهم فى الحصول على جميع المقاعد بكل كلية من كليات الجامعة واستطاعوا وبجدارة حصد مجلس اتحاد طلاب الجامعة بأكمله.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، عن فوز الطالب الهواري منصور عبد السلام محمد، الفرقة الخامسة كلية الطب البشري بمنصب رئيس اتحاد الطلاب، وفوز الطالب عمر حسام الدين فيصل، الفرقة الثانية كلية الالسن بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وأسفرت باقى نتائج اتحاد الطلاب عن فوز الطالبة مريم ابراهيم عبد المولى عطية بالفرقة الثالثة كلية الآداب بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالب كريم سامح عبد الله ابراهيم بالفرقة الثالثة كلية التربية أمينا مساعدا للجنة الأسر، وحصل على منصب أمين اللجنة الرياضية الطالب فتحي حسين فتحي شيحه بالفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية، والطالب صابر محمد صابر إسماعيل بالفرقة الرابعة كلية الحقوق أمين مساعد اللجنة الرياضية، وحصلت على منصب أمين اللجنة الثقافية الطالبة رنيم حمدان العمدة بالفرقة الرابعة كلية الصيدلة، والطالب محمود محمد حجاج بالفرقة الثالثة كلية الطب البيطري أمينا مساعدا اللجنة الثقافية.

كما حصل على منصب أمين اللجنة الفنية الطالب محمد أحمد طلحة بالفرقة الرابعة كلية التربية النوعية، والطالب محمد عبد الرحمن عبد الرازق بالفرقة الرابعة كلية الهندسة أمينا مساعدا اللجنة الفنية، وفاز بمنصب أمين لجنة الجوالة الطالب محمد السيد حسن المنسي بالفرقة الخامسة كلية العلاج الطبيعي، والطالب عبد الرحمن السيد الدريني بالفرقة الثالثة كلية علوم الثروة السمكية والمصايد أمين مساعد لجنة الجوالة، كما فاز الطالب علي محمود الرشيدي بالفرقة الرابعة كلية الزراعة بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالبة حنين علاء رمضان بالفرقة الثالثة كلية التجارة أمين مساعد للجنة الاجتماعية، وفاز الطالب محمد وهبي عيسى الفرقة الثالثة كلية التمريض بمنصب أمين اللجنة العلمية‎، والطالبة رواء أشرف إبراهيم الفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات بمنصب أمين مساعد اللجنة العلمية.