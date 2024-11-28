شكرا لقرائتكم خبر عن التعليمات الحاسمة.. الداخلية تضىء طريق الحجاج في موسم 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات هامة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2025، تأكيداً على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الأمنية والصحية والتنظيمية التي تضمن سلامة الحجاج خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

وتأتي هذه التعليمات في إطار التنسيق المستمر بين السلطات المصرية والسعودية لضمان أداء المناسك في بيئة آمنة ومريحة.

أهم ما أكدت عليه وزارة الداخلية هو ضرورة التزام الحجاج بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم أداء المناسك والأنشطة المتعلقة بالحج.

هذا يشمل الالتزام بالتوجيهات المتعلقة بحركة الحجاج داخل مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

وفيما يتعلق بالصحة العامة، شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية. يأتي ذلك في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بصحة الحجاج في ظل الظروف الصحية المتغيرة، حيث يُطلب من الحجاج اتخاذ كافة الاحتياطات للوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك الحصول على التطعيمات اللازمة قبل السفر.

كما نصت التعليمات على ضرورة حمل الحجاج للتقارير الطبية عند اصطحاب الأدوية الشخصية، وذلك لتجنب أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بإجراءات التفتيش أو ضرورة وجود وصفة طبية عند استعمال الأدوية.

هذا الأمر يعتبر مهماً للحفاظ على صحة الحجاج وتجنب أي تعقيدات في حال حدوث حالات طارئة.

أكدت الوزارة على أهمية الإفصاح عن المبالغ المالية والأشياء القابلة للتداول التي يحملها الحجاج عند سفرهم، بما لا يتجاوز 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها.

يأتي هذا في إطار تنظيم حركة الأموال ومنع أي محاولات لتهريب الأموال أو السلع بطريقة غير قانونية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع التصوير داخل الحرمين الشريفين، وفقاً لتوجيهات وزارة الحج السعودية.

هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على خصوصية المكان وتجنب أي مشاكل قد تنشأ من استخدام الأجهزة المحمولة أو الكاميرات داخل الأماكن المقدسة.

وشددت الوزارة على أهمية اتباع التعليمات المتعلقة بالصلاة في الأماكن المقدسة، إضافة إلى تنظيم عملية التفويج إلى جسر الجمرات، وهو من الأمور التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً لضمان سلامة الحجاج وتجنب الزحام.

وحثت وزارة الداخلية كافة الحجاج على التمسك بتلك التعليمات، مع التأكيد على أهمية التعاون مع البعثات المصرية والسلطات السعودية، لضمان موسم حج آمن وميسر لكافة الحجاج.



تعلميات للمسافرين إلى الحج



