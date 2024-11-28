شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إنجازات مصر فى مكافحة السرطان تماثل القضاء على فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال المؤتمر الدولى للمعهد القومى للأورام المنعقد حاليا بالقاهرة، إن التطور الذى حدث فى مجال مكافحة سرطان الثدى يعتبر إنجازا يقارن بالإنجاز الذى حققته مصر للتخلص من فيروس سى.

وأوضح أن هذه المبادرات الرئاسية نجحت بسبب وجود إرادة سياسية قوية ووجود دعم مادى، موضحا أن السرطان يصيب أعمارا صغيرة وهو ما نطلق عليه الوفيات المبكرة فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأضاف أنه عندما يتوفى الأب أو الأم نتيجة الإصابة بالسرطان فى سن صغيرة والذى كان من الطبيعى أن يعيش 20 سنة أخرى، فإن وفاته تتسبب فى تشتت الأسرة وتفككها، وهو ما نطلق عليه الوفاة المبكرة مما يؤثر على المجتمع وعلى الأسرة، موضحا أن الاشتراك فى هذه المبادرات يؤدى إلى الكشف المبكر وعلاج الأورام مبكرا.

وأوضح أن جميع دول العالم ينظرون إلى تجربة مصر فى القضاء على فيروس سي، وأيضا فى مكافحة السرطان وخصوصا سرطان الثدى.