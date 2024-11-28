- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف إجراءات مهمة لتجنب أمراض الشتاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن مجموعة من الاجراءات التى يجب عملها لتجنب الاصابة بالأنفلونزا والتى تتضمن :-
- لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية
- احرص على أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي مناسب للأشخاص من عمر 6 أشهر فأكثر
- جدد هواء المنزل دائمًا، ولا تهمل تدفئة جسمك
- اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن، وأكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين C
إنفوجراف
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز