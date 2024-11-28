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وزارة الصحة تكشف إجراءات مهمة لتجنب أمراض الشتاء.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن مجموعة من الاجراءات التى يجب عملها لتجنب الاصابة بالأنفلونزا والتى تتضمن :-

- لا تتوقف عن ممارسة التمارين

- احرص على أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي مناسب للأشخاص من عمر 6 أشهر فأكثر

- جدد هواء المنزل دائمًا، ولا تهمل تدفئة جسمك

- اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن، وأكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين C


إنفوجراف

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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