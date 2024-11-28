شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 48 شهيدا و53 مصابا إثر 3 مجازر إسرائيلية فى غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44330 شهيدا و104933 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 48 شهيدا و53 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتا إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44330 شهيدا و104933 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.