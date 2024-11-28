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الصحة الفلسطينية: 48 شهيدا و53 مصابا إثر 3 مجازر إسرائيلية فى غزة خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44330 شهيدا و104933 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 48 شهيدا و53 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتا إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44330 شهيدا و104933 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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