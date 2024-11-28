شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة تسير فى الطريق الصحيح رغم كل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ملتقي ومعرض الصناعة، ضم عدد كبير من كبري شركات الصناعة، قائلا: "بالرغم من كل التحديات فالدولة تسير فى الطريق الصحيح".

وتابع أن إطلاق أول سفينة فى خط الرورو بين ميناءي دمياط وتريستا فى إيطاليا، ينقل الصادرات المصرية لأوروبا فى وقت قياسي.

وأوضح فى مؤتمر صحفي بميناء دمياط، أن محطة حاويات تحيا مصر ١ هى جزء من التوسع الكبير فى ميناء دمياط.