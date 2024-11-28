شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: محطة حاويات تحيا مصر 1 جزء من التوسع الكبير فى ميناء دمياط والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن إطلاق أول سفينة فى خط الرورو بين ميناءى دمياط وتريستا فى إيطاليا، ينقل الصادرات المصرية لأوروبا فى وقت قياسى.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بميناء دمياط، أن محطة حاويات تحيا مصر 1 هى جزء من التوسع الكبير فى ميناء دمياط.