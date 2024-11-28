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رئيس الوزراء: محطة حاويات تحيا مصر 1 جزء من التوسع الكبير فى ميناء دمياط

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القاهرة - سامية سيد - كتب هند مختار - سيد الخلفاوي

الخميس، 28 نوفمبر 2024 05:33 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن إطلاق أول سفينة فى خط الرورو بين ميناءى دمياط وتريستا فى إيطاليا، ينقل الصادرات المصرية لأوروبا فى وقت قياسى.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بميناء دمياط، أن محطة حاويات تحيا مصر 1 هى جزء من التوسع الكبير فى ميناء دمياط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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