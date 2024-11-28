شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجرى اتصالات هاتفية مع عدد من القوى السياسية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالات هاتفية اليوم مع عدد من رؤساء الأحزاب والتيارات اللبنانية، والتي شملت كل من سمير جعجع رئيس حزب القوات، وسامى الجميل رئيس حزب الكتائب، وسليمان فرنجية رئيس تيار المردة، وجبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر.

أعرب الوزير عبد العاطى عن تطلع مصر إلى أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار خطوة للأمام وأساس يمكن البناء عليه لمرحلة جديدة في لبنان الشقيق، وتمكين دور المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش اللبنانى، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشددًا على أن مصر تؤيد كل خطوة من شأنها الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية.

من جانبهم، أعرب رؤساء الأحزاب والتيارات اللبنانية عن تقديرهم العميق لمساندة مصر للبنان على المستويين السياسي والإنساني، ووقوف مصر بجوار لبنان في هذا الظرف الدقيق، مشيرين إلى عزمهم بذل كافة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان خلال الفترة المقبلة، بما يتسق مع مصالح وتطلعات الشعب اللبناني.