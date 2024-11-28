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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع العلم المصرى على السفينة وادى العريش بميناء دمياط بحضور رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هند مختار - سيد الخلفاوىالخميس، 28 نوفمبر 2024 05:23 م
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رفع العلم المصرى على السفينة وادى العريش التابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل، بحضور الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وشهد منذ قليل، إطلاق أولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالى بين مينائى دمياط – تريستا، والذى يستهدف تسهيل تصدير الحاصلات الزراعية للأسواق الأوربية بسرعة كبيرة، ومن المقرر تفقد محطة حاويات تحيا مصر 1 والأوناش العملاقة الخاصة بالمحطة، وذلك بحضور السفير ميكيلى كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة.
ويشارك فى الافتتاح اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحرى واللواء رضا إسماعيل - رئيس قطاع النقل البحرى واللواء طارق عدلى رئيس ميناء دمياط واللواء أحمد حواش - رئيس ميناء الإسكندرية واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ورئيس شركة بان مارين جروب.
رفع العلم المصرى
العلم المصرى فوق السفينة
جانب من رفع العلم
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