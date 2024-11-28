رفع العلم المصرى على السفينة وادى العريش بميناء دمياط بحضور رئيس الوزراء

وشهد منذ قليل، إطلاق أولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالى بين مينائى دمياط – تريستا، والذى يستهدف تسهيل تصدير الحاصلات الزراعية للأسواق الأوربية بسرعة كبيرة، ومن المقرر تفقد محطة حاويات تحيا مصر 1 والأوناش العملاقة الخاصة بالمحطة، وذلك بحضور السفير ميكيلى كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع