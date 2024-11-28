شكرا لقرائتكم خبر عن الرورو ينتظر لحظة الانطلاق.. ودمياط على رأس اهتمامات الدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 28 نوفمبر 2024 04:29 م
قدم الخليج 365 بثا مباشرا من ميناء دمياط، رصد من خلاله الاستعداد لتشغيل "خط الرورو" لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، وفقا للبروتوكول الموقع على هامش فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكى TRANS MEA المنعقد العام الماضى بين هيئة ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالى لتيسير التشغيل المستدام لخط نقل بضائع رورو بين مصر وإيطاليا باستخدام الشاحنات ( الجافة / المبردة).
وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع..
يبدأ من ميناء دمياط حتى ميناء تريستا في إيطاليا
يدعم المصالح الاقتصادية لمصر وإيطاليا ويعظم التبادل التجاري المنقول بحرا والشراكة بين الجانبين
يدعم زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية
يستهدف نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا وأوروبا
مستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا
يدعم جهود تحويل مصر إلى بوابة إيطاليا وأوروبا نحو إفريقيا
يدعم تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
مستهدف إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط
يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع
يساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية
يقلل زمن وصول البضائع المصرية من وإلى أوروبا
يشجع المستثمرين الإيطاليين على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر
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