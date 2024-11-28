شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد حفل توزيع جائزة الدورة الثالثة للتميز الحكومى العربى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى حفل توزيع جائزة الدورة الثالثة للتميز الحكومى العربى 2024 التى أقيمت بجامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولفيف من الوزراء والمسئولين العرب.

وأقيم حفل توزيع جائزة الدورة الثالثة للتميز الحكومى العربى 2024 بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وحكومة الإمارات، وبرعاية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.

وتعد جائزة التميز الحكومى العربى الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربيًا فى مجال التطوير الإدارى والتميز المؤسسى الحكومى، وقد تم إطلاق الجائزة فى مايو 2019، لتمثل نقلة نوعية فى مجال التطوير الحكومى والتميز الإدارى فى المنطقة العربية وتوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات.

وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربى جديد فى مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية فى مجال تميّز الأداء الحكومى، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة فى المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكرًا قياديًا إيجابيًا لدى القطاعات الحكومية لتبنّى التميّز المؤسسى وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة جميع الفائزين بالجائزة من الشخصيات العربية متمنية لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة، ومزيد من النجاح والتقدم.

كما هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لحصولها على جائزة أفضل محافظ عربى خلال فترة توليها محافظة دمياط، والدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لحصولها على جائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، ومراد عبد القادر الحاصل على جائزة التميز الحكومى العربى لأفضل مدير بلدية، والقائمين على مشروع وحدة " لم الشمل" بالأزهر الشريف الحاصل على تكريم خاص كأفضل مشروع، مؤكدة أن جهودهم بارزة فى تطوير منظومة العمل وحققت جميعها إنجازات ملموسة.



الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن



حفل توزيع جائزة الدورة الثالثة للتميز الحكومي العربي