شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنشر تواريخ فى مسيرة معهد الدراسات القبطية والان مع تفاصيل الخبر

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم 28 نوفمبر احتفالية معهد الدراسات القبطية بالذكرى الـ70 لتأسيسه.

فى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى القبطى للكنيسة الأرثوذكسية تواريخ فى مسيرة معهد الدراسات، وجاءت كالآتي:

21 يناير 1954: صدر قرار من المجلس الملى بالموافقة على إنشاء معهد الدراسات القبطية.

21 يناير 1954: أصدر البابا يوساب الثانى منشورا بابويا لتدعيم رسالة معهد الدراسات القبطية.

17 ديسمبر 1954: تم افتتاح المعهد بحضور عدد من المهتمين بالدراسات القبطية.

24 يناير 1955: بدأت الدراسة بالمعهد، والتحق به 117 دارسا عند إنشائه.

31 يناير 1961: تم توزيع شهادات الدبلوم العالى لأول دفعة من خريجى المعهد فى مئوية نياحة البابا كيرلس الرابع (أبو الإصلاح) وبحضور وزير التعليم وقتها كمال الدين حسين.

جدير بالذكر أن معهد الدراسات القبطية يشكل أهمية كبرى لما يهتم به من التاريخ والحضارة والتراث والثقافة القبطية، كما أنه يتبع بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والرئيس الأعلى للمعهد هو قـداسة البابا تواضروس الثانى، وتعتبر أبرز أهداف معهد الدراسات القبطية هى خدمة الكنيسة والمجتمع والوطن، وذلك على أسس روحية، وعلمية، وبحثية، وتطبيقية، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق مع الهيئات العـلمية المحلية والعالمية المتخصصة فى مجال الدراسات القبطية.