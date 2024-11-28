شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نعالج 30 ألف بمعهد الأورام سنويا ونستهدف زيادته لـ45 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، خلال افتتاح مؤتمر معهد الأورام القومى اليوم بالقاهرة، إن المؤتمر يرفع شعار " صياغة مستقل الأورام فى مصر لأنه لا نستطيع أن نتحدث عن مكافحة الأورام فى مصر إلا فى حضور المعهد القومى للأورام وجامعة القاهرة .

وأشار إلى أن 350 ألف مريض يتردد على معهد الأورام ، ويتم علاج 30 ألف مريض سنويا، موضحا إننا نحتاج الى مضاعفة هذا العدد من المرضى ليصل الى علاج 45 ألف مريض سنويا .



وأكد، إن جامعة القاهرة تضم 25 مستشفى ومركز لعلاج الأورام ويأتى على رأسهم المعهد القومى للأورام بما يقدمه من خدمات جليلة للمواطن المصرى ليس فى مختلف أنحاء مصر فقط ولكن أيضا خارج حدود مصر، مشيرا إلى أننا شاركنا فى جميع المبادرات الرئاسية، وسيتم البدء فى تشغل المستشفى العظيم الجديد فى مدينة الشيخ زايد قبل بدء شهر رمضان وهو المشروع الكبير الذى ترعاه القيادة السياسية.



وأشار إلى أن 350 ألف مريض يتردد على معهد الأورام ، ويتم علاج 30 ألف مريض سنويا، موضحا إننا نحتاج الى مضاعفة هذا العدد من المرضى ليصل الى علاج 45 ألف مريض سنويا .



وأضاف، إن جامعة القاهرة أطلقت منذ أيام إستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي لتطوير التشخيص والعلاج وتحفيز البحث العلمى ونشر الوعى المجتمعى بالذكاء الاصطناعي وهو يرتبط بمستقبل علاج الأورام فى مصر لأنه يحتاج إلى الذكاء الاصطناعي .



خلال المؤتمر



رئيس جامعة القاهرة مع عميد المعهد القومى للاورام



رئيس جامعة القاهرة وممثلةالصحةةالعالمية فى مصر



