شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: انتخابات الاتحادات الطلابية تمت بشفافية وديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت على توفير كل السبل والآليات لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية شفافة وديمقراطية، مؤكدا أن دور اتحاد الطلاب يتمثل في ربط الطلاب بإدارة الجامعة والكليات، ودعم زملائهم من خلال الأنشطة الأكاديمية والطلابية المتنوعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى تعكس هذه الانتخابات حرص الجامعة على تعزيز المشاركة الطلابية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية.

وكانت جامعة حلوان الأهلية اختتمت انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025 في أجواء من الديمقراطية والشفافية. جرت الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف مباشر من الأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة.

وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز رماح وائل محمود من كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بمنصب رئيس الاتحاد، فيما نال مصطفى ناصر عبد الراضي من كلية طب الأسنان منصب نائب رئيس الاتحاد.

كما تم إعلان أسماء: أمين لجنة الأسر العليا الطالب باسل محمد محمود بكلية العلوم الإنسانية، وأمين مساعد لجنة الأسر الطالبة رؤى حمدي حامد بكلية العلوم.

أمين اللجنة الفنية الطالب منير محمد ماجد بكلية العلوم الإنسانية، وأمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة سلمى طارق فتحي بكلية الفنون التطبيقية.

أمين اللجنة الرياضية الطالب مازن محمود عوض كلية علوم الحاسب، وأمين مساعد اللجنة الرياضية الطالبة حبيبة هاني عبد الرسول بكلية العلوم.

أمين اللجنة الثقافية الطالبة مي عبد الله محمود بكلية العلوم الإنسانية أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة حبيبة سامي عيسى بكلية الفنون التطبيقية.

أمين لجنة الجوالة الطالبة سهى سيد احمد كلية علوم الحاسب، وأمين مساعد لجنة الجوالة الطالبة ملك محمود محمد بكلية الهندسة.

أمين اللجنة الاجتماعية الطالبة شذى هادي شاكر بكلية العلوم الصحية، وأمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالبة مريم حسن علي بكلية العلاج الطبيعي.

أمين اللجنة العلمية الطالب يوسف أحمد عبد السلام بكلية الهندسة، وأمين مساعد اللجنة العلمية الطالبة سلمى الموفق حسن بكلية الفنون التطبيقية.