شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه بالإسكندرية والقاهرة.. وزير التموين يفتتح غدا سوق اليوم الواحد بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب مدحت وهبة ومرام محمد الخميس، 28 نوفمبر 2024 03:12 م

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى إطلاق مبادرة السوق اليوم الواحد لتوفير كافة السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى بجانب مشاركة القطاع الخاص وبدأت المبادرة على مدار الأسابيع الماضية فى الإسكندرية ومناطق مدينة نصر وحلوان بمحافظة القاهرة. كما يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الجمعة سوق اليوم الواحد بمنطقة امبابة بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث توفر وزارة التموين الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجات والسلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% بجانب توفير شركات القطاع الخاص السلع . وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لكافة السلع الأساسية حيث تبلغ فى المتوسط لأكثر من 6 اشهر وتوفر السلع ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عليهم .



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