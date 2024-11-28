شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة من الفائزين بـ حج القرعة لعام 2025، وذلك لتقديمها قبل السفر للأراضي المقدسة.

المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة :

على الفائزين تقديم مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام إجراءات سفرهم، والتي تشمل:

- جواز سفر دولي مميكن ساري لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ 19 فبراير 2025 (20 شعبان 1446هـ)، مع مراعاة أن الجواز يجب أن يكون خاليًا من الثقوب ولديه صفحات خالية.

- إيصال سداد التكاليف.

- البطاقة الصحية من وزارة الصحة، التي تثبت تطعيم الفائز ضد الالتهاب السحائي والأنفلونزا الموسمية.

- شهادة التحصين ضد كورونا (كوفيد-19) للأشخاص فوق 65 عامًا.

- تقرير طبي من مستشفى معتمد يوضح الحالة الصحية للفائز.

- البصمة العشرية "فيش حج مميكن".

- بيان الموقف التجنيدي للفائزين في سن التجنيد، إلى جانب أي تصاريح سفر مؤقتة إن لزم الأ

وتبدأ عملية سداد تكاليف الحج اعتباراً من يوم السبت 30 نوفمبر 2024، وحتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، حيث يمكن سداد المبلغ الإجمالي وقدره 220,300 جنيه مصري عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلي، مصر، القاهرة) وكذلك مكاتب البريد المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية. يشمل هذا المبلغ كافة تكاليف الحج باستثناء تذاكر الطيران، والتي سيتم تحديد سعرها لاحقاً عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران. يُشترط سداد المبلغ من خلال بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

يجب على الفائزين الذين لم يسددوا التكاليف في الفترة المحددة اعتبار ذلك تنازلاً منهم عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.