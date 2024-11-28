شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بيض المائدة المحلى بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لـ وزارة التموين، اجتماعا مع محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن واحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتعزيز التعاون وتكثيف ضخ بيض المائدة المحلي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

خلال الاجتماع تم الإتفاق على توريد بيض المائدة المحلي من خلال إتحاد منتجي الدواجن وشعبة بيض المائدة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لطرحه بأسعار مناسبة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة والسيارات المتنقلة وأسواق اليوم الواحد، كما تم الاتفاق على بدء التوريد وتفعيل التعاون اعتبارا من يوم السبت 30 نوفمبر 2024، على أن يتم توريد كافة الكميات المحددة من الشركة القابضة وذلك طبقاً الأسعار البورصة.



جانب من الاجتماع

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد نجحت فى استيراد اكثر من مليون طبق بيض مائدة وطرح البيض باسعار مخفضة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مما ادى إلى تراجع أسعار البيض فى الأسواق الأخرى