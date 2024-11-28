شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: 220 ألف جنيه تكلفة حج القرعة بدون تذاكر الطيران والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الداخلية عن تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025م والمستندات والإجراءات المطلوبة من الفائزين.. والتعليمات التى يجب إتباعها أثناء أداء فريضة الحج فى إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام..

أعلنت الوزارة عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1446هـ/ 2025م .. لأستكمال إجراءات السفر والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.. وذلك على النحو التالى: تحصيل تكاليف حج القرعة

يبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب مـدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة").. إعتباراً من يوم السبت الموافق 30/11/2024م وحتى يوم الأحد الموافق 22/12/2024م.

يكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (220300 مائتان وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه فقط) تكلفة الحج بدون تذكرة السفر بالطائرة "جارى تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائى لتذكرة السفر" ويتم السداد لكل فائز على حدة فيما عـــدا حــالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومُرافـقيهم الوجوبين") يكون السداد لهم معاً .. حـــيث يتم الســداد بموجــب بطاقــة الرقــم القــومى السارية الصلاحية ، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافيـة قد تفرضـها السلطـات الســعوديـة ، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 19/2/2025م الموافق (20) شعبان 1446هـ ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

- البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) ، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات ، مرض الأنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024/2025م وذلك للحجاج ذكور وإناث الذين تزيد أعمارهم عن (65 عام) مواليد 18/2/1960م وما قبلها، أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى

- صورة من شهـادة التحـصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19) المُحدثة لموسم 2024م /2025 م المُعتمدة دولياً فى وزارة الصحة و السكان المصرية – مرفقاً بها الأصل (للإطلاع) تُطلب فقط من الحجاج "ذكور / إناث " الذين تزيد أعمارهم عن (65 عام) مواليد 18/2/1960م وما قبلها ، وذلك كشرط للحصول على التأشيرة.

تقرير طبى مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلاً، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج.

ما يُستجد من أى إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

البصمة العشرية للحاج "فيش حج مميكن".

- شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تُطلب فقط من الفائزين بقرعة الحج الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج.

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941م وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدى عند السفر وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم. يلتزم الفائزين بالقُرعة بضرورة إتباع مايلى

الإلتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الإحــترازيــة والوقـائيـة المُقــررة الواجب إتباعها.

- إحتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تُفيد إستخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأمورى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لايتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى "عشرة آلاف دولار أمريكى فقط") أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

- الالتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير.

- الالتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

- الإلتزام بتعليمات السلطات السعودية أثناء تفويج الحجاج من المخيمات بمشعر "منى" إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمى مع عدم الإفتراش بالطرق ويحذر على الحاج التزاحم والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

- تفادى الخروج والتحرك فى درجات الحرارة العالية حرصاً على سلامة الحجاج وتجنباً لعدم الإصابة بالإجهاد الحرارى.