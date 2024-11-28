شكرا لقرائتكم خبر عن "عمال السياحة العرب" يشيد باختيار خالد العنانى سفيرا لمنظمة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس لتنفيذى لـ عمال السياحة والبلديات العرب برئاسة، هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، باختيار "مصر" ممثلة فى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، المرشح لمنصب المدير العام لليونسكو، سفيرا لمنظمة السياحة العالمية، مؤكدا أن ذلك يضمن استدامة القيمة المضافة لتسويق السياحة الثقافية وزيادة الحركات الوافدة لمصر بمعدلات غير مسبوقة لمشاهدة التنوع الثقافي الفريد للبلاد الذى تم فى عهد الوزير العنانى.

وأضاف المجلس التنفيذى لعمال السباحة والباديات العرب، فى بيان، أن العنانى صاحب مسيرة حافلة فى مجال الحفاظ على التراث ورمزا واسع الصيت، كما أن اختياره لمنصبه الجديد الرفيع المستوى عالميا فخر وتقدير دولى يعكس نبوغه كشخصية مؤثرة فى تعزيز دور التراث الثقافى فى إنماء السياحة كأساس للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن سلاسل التجديدات والافتتاحات الأسطورية للمتاحف المصرية الجديدة، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز السياحة المستدامة التى تمت خلال رئاسة العنانى لوزارة السياحة ساهمت فى إبراز التنوع الثقافى الفريد للبلاد عالميا.

وكان قد أعلن زراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عن اختيار الدكتور خالد العناني، المرشح لمنصب المدير العام لليونسكو ووزير السياحة والآثار الأسبق سفيرا للمنظمة للسياحة الثقافية.