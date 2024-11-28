شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن تشكيل مجلس اتحاد طلابها للعام الجامعى 2024 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، تشكيل اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024 / 2025، إذ تم انتخاب الطالبة وسام خالد فؤاد إبراهيم بكلية الآثار رئيسًا للاتحاد، والطالب محمد منصور عبد المنعم عبد السلام بكلية العلوم نائبًا لرئيس اتحاد طلاب الجامعة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، التي ضمت في عضويتها كلًا من الدكتور طايع عبد اللطيف طه - الأستاذ متفرغ بكلية الزراعة مشرفا عاما، وعضوية قانونيه للدكتور أحمد على عبد الحى إبراهيم ديهوم - وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق عام إداري إبراهيم سعيد حمزة - أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وأسماء علي عبده خاطر - مدير عام رعاية الشباب عضو فني، ورياض صلاح عبد الفتاح العوام - مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية مسئول اتصال، ومحمد محمود أبو العزم - مكتب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب عضو إداري، وعضوية كل من الطالب أحمد رمضان محمد عمر يوسف - الفرقة الرابعة بكلية التجارة والطالب محمود محمد السيد - الفرقة الرابعة بكلية التربية.

وخلال كلمته التي وجهها الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، هنأ الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن الطلاب هم قلب الجامعة وروحها، ولهذا فإن دور اتحاد الطلاب لا يقتصر فقط على تمثيل زملاءهم، بل يمتد ليكون حلقة وصل بينهم وبين إدارة الجامعة، وعلينا جميعًا أن نعمل معًا من أجل تحقيق رؤى وأهداف جامعة عين شمس.

ووجه الدعوة لأعضاء الاتحاد للمشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات التي ستقوم بها الجامعة، حيث أنهم جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة التعليمية، وأفكارهم ومساهماتهم هي ما يجعل الجامعة مكانًا أفضل للجميع.

وأكد ضرورة تنسيق المهام بين الواجبات الدراسية والعمل العام وهو أمر بالغ الأهمية في صقل الشخصية وبناء مجتمع متكامل. فالتعلم لا يقتصر فقط على قاعات المحاضرات، بل يمتد ليشمل العمل التطوعي والخدمات فمن خلال هذه التجارب، يتم اكتساب مهارات جديدة، مما يعزز من قدراتكم على العمل الجماعي ويعدكم لمواجهة التحديات المستقبلية.

ووجه رئيس جامعة عين شمس الشكر لقطاع التعليم والطلاب وكل فريق اسرة رعاية الشباب وإدارة الاسر والاتحادات الطلابية على ما بذلوه من جهد طوال فترة الانتخابات الطلابية.

وخلال كلمته أكد الدكتور طايع عبد اللطيف الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والمشرف العام على اللجنة العليا للانتخابات الطلابية ، على مكانه جامعة عين شمس بين الجامعات المختلفة في مجال الأنشطة الطلابية، حيث فازت الجامعة بجائزة "الأفضل في الأنشطة الطلابية" على مستوى الجامعات المصرية عام 2019 وهو ما تتطلع إلية إدارة الجامعة من خلال أفضل طلابها وهم اتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعي 2024 / 2025.

وجاءت لجان اتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعي 2024 / 2025 على النحو التالي:

اللجنة الرياضية العليا: حصل على منصب أمين اللجنة الرياضية العليا الطالب محمد كرم محمد السيد بكليه الالسن و حصل على منصب أمين مساعد اللجنة الطالب عبد الرحمن السعيد ابو زيد كليه التربية النوعية.

اللجنة الفنية العليا: حصد الطالب احمد مدحت سيد احمد بكلية الزراعة منصب أمين اللجنة و حصدت الطالبة ملك عباس فكري عبد اللطيف بكليه التربية النوعية منصب الأمين المساعد.

لجنة الجوالة والخدمة العامة العليا: حصل الطالب احمد طارق هليل محمد كيلاني بكليه الحقوق على منصب أمين اللجنة، بينما حصد الطالب محمد اشرف عز الدين محمود بكليه التربية على منصب الأمين المساعد.

لجنة الأسر الطلابية العليا: حصل الطالب حسام محمد علي صبرة بكلية التجارة على منصب أمين اللجنة، فيما حصدت الطالبة ملك حاتم محمد يوسف بكليه الطب البيطري على منصب الأمين المساعد للجنه.

اللجنة الاجتماعية والرحلات العليا: على منصب أمين اللجنة الطالبة يارا وسام محمد ذكي بكلية الالسن فيما حصلت الطالبة كريمة احمد السيد عفيفي بكليه التمريض على منصب أمين مساعد اللجنة.

اللجنة الثقافية والإعلامية العليا: حصل الطالب كريم محمد عبد الرحمن عطيه بكلية الالسن على منصب أمين اللجنة وحصلت الطالبة رغد عبد الرؤوف انس علي بكليه الإعلام على منصب الأمين المساعد.

اللجنة العلمية العليا: حصد منصب أمين اللجنة الطالب كريم خالد إسماعيل سالم بكليه العلوم فيما حصدت الطالبة رقية إبراهيم محمد إبراهيم بكلية البنات منصب أمين مساعد اللجنة.