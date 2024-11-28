شكرا لقرائتكم خبر عن رماح وائل رئيسا لاتحاد طلاب جامعة حلوان الأهلية ومصطفى ناصر نائبا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت جامعة حلوان الأهلية انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025 في أجواء من الديمقراطية والشفافية. جرت الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف مباشر من الأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة.

وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز رماح وائل محمود من كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بمنصب رئيس الاتحاد، فيما نال مصطفى ناصر عبد الراضي من كلية طب الأسنان منصب نائب رئيس الاتحاد.

كما تم إعلان أسماء: أمين لجنة الأسر العليا الطالب باسل محمد محمود بكلية العلوم الإنسانية، وأمين مساعد لجنة الأسر الطالبة رؤى حمدي حامد بكلية العلوم.

أمين اللجنة الفنية الطالب منير محمد ماجد بكلية العلوم الإنسانية، وأمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة سلمى طارق فتحي بكلية الفنون التطبيقية.

أمين اللجنة الرياضية الطالب مازن محمود عوض كلية علوم الحاسب، وأمين مساعد اللجنة الرياضية الطالبة حبيبة هاني عبد الرسول بكلية العلوم.

أمين اللجنة الثقافية الطالبة مي عبد الله محمود بكلية العلوم الإنسانية أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة حبيبة سامي عيسى بكلية الفنون التطبيقية .

امين لجنة الجوالة الطالبة سهى سيد احمد كلية علوم الحاسب، وأمين مساعد لجنة الجوالة الطالبة ملك محمود محمد بكلية الهندسة.

أمين اللجنة الاجتماعية الطالبة شذى هادي شاكر بكلية العلوم الصحية، وأمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالبة مريم حسن علي بكلية العلاج الطبيعي.

أمين اللجنة العلمية الطالب يوسف أحمد عبد السلام بكلية الهندسة، وأمين مساعد اللجنة العلمية الطالبة سلمى الموفق حسن بكلية الفنون التطبيقية.

وفي كلمته خلال ختام الانتخابات، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية النشاط الطلابي بنفس القدر من الاهتمام بالتعليم. وشدد على ضرورة التكامل بين العلم والشخصية والمواهب، معتبراً أن هذا التكامل يمثل أساساً جوهرياً في بناء الطالب المتكامل.

ووجه قنديل مجلس اتحاد طلاب الجامعة بوضع خطة شاملة للأنشطة، مؤكداً التزام إدارة الجامعة بتوفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة. كما اقترح إنشاء تطبيق إلكتروني لتلقي طلبات ومقترحات وشكاوى الطلاب وتسهيل التواصل بينهم وبين إدارة الجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت على توفير كل السبل والآليات لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، وأكد أن دور اتحاد الطلاب يتمثل في ربط الطلاب بإدارة الجامعة والكليات، ودعم زملائهم من خلال الأنشطة الأكاديمية والطلابية المتنوعة.

تعكس هذه الانتخابات حرص الجامعة على تعزيز المشاركة الطلابية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية.

وقد أشرفت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية على سير العملية الانتخابية والتي تشكلت برئاسة د/ حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية كل من: ا/ السيد عطا أمين عام الجامعة، د/ منار سليم فوده عضو هيئة تدريس بكلية العلوم، د/ إلهام منصور حسن منسق برنامج الدراسات القانونية وعضو قانونى، محمد حسين محمد مدير إدارة رعاية الطلاب، أحمد محمد عزات مدير الإدارة القانونية، وعضوية اثنين من الطلاب، الطالبة/ شهد تامر محمد من كلية الفنون التطبيقية، والطالب/ حسن رامي محمد من كلية الهندسة