شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طلاب جامعة المنيا: التركيز على توعية الطلاب بالمبادرات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطالب فيصل عمر رئيس اتحاد طلاب جامعة المنيا ، إن الانتخابات الطلابية عرس ديمقراطى ننتظره كل عام باستعدادات وفرحة كبيره، مشيرا إلى أن الاتحادات الطلابية تمثل له حياة كونه منذ أكثر من 7 سنوات وبدأ من أمين عام اتحاد طلاب مدارس مصر ثم الجامعة التى اضافت كتير في الشخصية ومسار الحياة .

وأضاف الطالب فى تصريحات، أن في ظل الدعم و اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودورهم في الجامعات نستعد بكل طاقتنا في بدء فعاليات قوية خلال العام في كافة المجالات والنشاطات و التركيز علي توعية الشباب بالمبادرات التي اطلقها الرئيس السيسي و توعية الشباب بالمشروعات القومية و الاهتمام بتوعية الشباب بمجهودات الدولة المصرية في كافه المجالات وأهمها حماية الأمن القومي وتصحيح الافكار المغلوطه التى تصل للشباب من سوشيال ميديا والمواقع المزيفه.

وتابع، سنبدأ اجتماعات الاسبوع القادم مع اللجان العليا ومجلس الاتحاد لوضع خطه عامه للاتحاد وعرضها علي مجلس الجامعة ، موجها الشكر و التقدير لقيادات جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة و الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الانشطه الطلابية بالجامعة و وليد عبد القوي مدير عام الرعاية و محسن سيد مدير ادارة الاتحادات والاسر

على دعمهم الدائم وتشجيعهم وشكر لمجلس اتحاد الجامعة علي ثقتهم الغالية.