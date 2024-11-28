شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تنظيم سوق اليوم الواحد أسبوعيًا لتوفير احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية استعدادًا لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، غدا الجمعة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للدفع عن كاهل المواطنين.

عاين محافظ الجيزة، أعمال رفع كفاءة وتأهيل موقع السوق، موجهًا رئيس حي إمبابة، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بالمتابعة الدائمة للموقع ومحيطه ومنع أية تعديات أو إشغالات ومنع إلقاء المخلفات أو القمامة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتيسير الحركة المرورية بمداخل ومخارج الشارع.

وكلف المحافظ بالتأكد من جاهزية السوق بشكل أسبوعي لاستقبال سيارات السلع التابعة لوزارة التموين، على أن يتم إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقي أيام الأسبوع.

ووجه المهندس عادل النجار، السكرتير العام للمحافظة ورئيس مدينة الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات لتكثيف الدعاية للسوق لتعريف المواطنين بالموقع والخدمات المقدمة به على أن يتم تحديد مواقع مماثلة لإقامة السوق بالأحياء والمراكز والمدن لتوفير خدماته لجميع المواطنين بنطاق المحافظة.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين من أهالى المحافظة لزيارة السوق والإستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.