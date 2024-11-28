شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية الرقة الغربية فى العياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، فعاليات القافلة المجانية الشاملة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الجيزة وجامعة القاهرة بقرية الرقة الغربية في مركز العياط على آخر الحدود الجنوبية لمحافظة الجيزة.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالاهتمام بتقديم الخدمات المتنوعة في مختلف مناطق المحافظة والوصول إلى أبعد القرى بالمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين، من قوافل طبية وبيطرية وفتح فصول محو أمية.

وتعد المبادرة فاعلية تنموية كبرى تنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية (وزارة الصحة، وجامعة القاهرة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان، والمجلس القومي للمرأة).

وتشمل فعاليات المبادرة قوافل طبية من (مختلف التخصصات)، وقافلة طبية من كلية طب أسنان، وقافلة بيطرية من كلية الطب البيطري، لتقديم جميع الخدمات البيطرية للمزارعين، وفتح فصول (محو الأمية)، وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للنشئ والكبار وتقديم خدماته في التصدي للجمهور ونشر الوعي بخطورة الإدمان على الفرد والمجتمع.

والتقى نائب المحافظ خلال الفعاليات عددًا من مواطني القرية لبحث شكاواهم ومطالبهم.

رافق نائب المحافظ، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط، والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة، والدكتور مصطفى محمد نائب منسق عام حياة كريمة بالجيزة.



إطلاق قافلة مجانية شاملة بقرية الرقة الغربية



قافلة بيطرية مجانية بقرية الرقة الغربية في العياط



قافلة بيطرية مجانية بقرية الرقة الغربية



قافلة تنموية شاملة في قرية الرقة الغربية بالعياط



قافلة علاجية بقرية الرقة الغربية في العياط



نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق فعاليات القافلة بقرية الرقة الغربية