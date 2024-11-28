شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يحيل أحد العاملين بالمدارس للشئون القانونية لتقاعسه عن أداء مهامه والان مع تفاصيل الخبر

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة-مدير المديرية، عددًا من مدارس إدارة العجوزة التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمة، وتسليط الضوء على كافة الجوانب الإدارية والتعليمية لضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة والانضباط، وذلك بناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

شملت جولة وكيل الوزارة، بحضور محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وحنان موسى مدير عام الإدارة، مدارس (السيدة خديجة الابتدائية، وأم المؤمنين الابتدائية المشتركة، ونبيل الردة الرسمية لغات، والمهندسين الإعدادية بنين (التي تعمل بها مدرسة أم المؤمنين فترة صباحية)).

ووجه وكيل الوزارة، بإجراء تنظيف شامل للفصول ودورات المياه، مع توثيق عمليات التنظيف بفيديوهات يتم إرسالها للإدارة، تأكيدًا على الشفافية والالتزام.

وشدد على تحديث سجل الطلاب الضعاف ووضع خطط علاجية عملية تعكس التزام المدارس برفع مستوى الطلاب أكاديميًا، بعيدًا عن الحلول النظرية.

ووجه بنقل العهدة المدرسية فورًا من المدارس التي تمتلك فائضًا إلى تلك التي تعاني من نقص في التجهيزات، مع إصلاح المقاعد وإعادة تدويرها لسد العجز في المقاعد.

وقرر وكيل الوزارة، تحويل أحد العاملين بإحدى المدارس إلى الشئون القانونية بالمديرية بسبب تقاعسه عن أداء مهامه، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد.

وألزم الموجهين بحضور الطابور صباحًا ومتابعة الأداء التعليمي بدقة، مع التوجيه باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي موجه يتقاعس عن دوره في دعم المدارس.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية التعامل مع أولياء الأمور بحسن الخلق والاحترام، دون تعالٍ أو تعقيد، مع إنجاز المهام المكلف بها الإداريون في أسرع وقت ممكن لضمان رضا المواطن.



مدير تعلمي الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية



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