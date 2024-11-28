كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الخميس 28 نوفمبر 2024، إلى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل 21 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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