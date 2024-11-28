شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع صدمة المهرجانات.. سعد الصغير ومجدى شطة من الفن إلى خلف القضبان والان مع تفاصيل الخبر

شهد الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر واقعتين أثارتا جدلاً واسعًا في الوسط الفني والشعبي، حيث الحكم على مطربي المهرجانات الشهيرين سعد الصغير ومجدي شطة، فقضت محكمة جنايات شمال القاهرة الاثنين، بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بـ حيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب إحياءه حفلتين هناك، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ مطرب المهرجانات مجدي شطة غيابيا في اتهامه بحيازة مخدر البودر، فى منطقة المرج بقصد التعاطى.

تلك الواقعة لم تقتصر على ضجة إعلامية فحسب، بل خلفت وراءها صدمة كبيرة بين عشاق المهرجانات، وحسرة واضحة بين أهالي الفنانين الذين عبّروا عن حزنهم العميق مما آلت إليه الأمور.

في هذا التقرير، نرصد تفاصيل الحادثة، أبعادها القانونية: - سعد الصغير.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار ناجى الحايس، بـ السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بـ حيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب إحياءه حفلتين هناك.

وقع الحادث خلال عودة المتهم من الخارج في 10 سبتمبر الماضي، اشتبه موظف المطار بعبوات لسجائر إلكترونية وعددها 9، وبفحصها تبين ان بداخلها زيوت لمواد مخدرة، فأمرت النيابة بـ حبس سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر وقضت الجنايات في 25 نوفمبر الجاري، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم بقضية حيازة المواد المخدرة وتغريمه 30 ألف جنيه، وبراءته من تهمة تعاطي المواد المخدرة.

- مجدي شطة.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ مطرب المهرجانات مجدي شطة غيابيا في اتهامه بحيازة مخدر البودر، فى منطقة المرج بقصد التعاطى، والسجن 6 سنوات للمتهم الأول عن التهمة الأولى، والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية.

تم القبض على مجدي شطة أثناء شراء مخدر البودر من أحد التجار بمنطقة المرج في 6 مايو الماضي، وضبط بحوزته على المضبوطات وهاتف محمول ومبلغ مالي، بعد عرض المتهم على جهات التحقيق تم إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية يوم 7 مايو الماضي.

وبعد نظر 3 جلسات في القضية، قررت الجنايات سجن مجدي شطة المتهم الثاني بالقضية 10 سنوات مشدد غيابيا، والسجن 6 سنوات للمتهم الأول عن التهمة الأولى والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية.