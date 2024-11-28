شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد المؤتمر التحضيرى للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ، المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم صباح الأحد المقبل 29 من جمادى الأولى 1446 هجرية، الموافق 1 من ديسمبر 2024 م، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

تؤكد وزارة الأوقاف عنايتها البالغة بـ القرآن الكريم من خلال تنظيم هذه المسابقة، التي تهدف إلى تكريم حفظة كتاب الله، وتعزيز دورهم في نشر قيمه السامية في العالم.

وتُعَد المسابقة منصة متميزة لاستقطاب المتسابقين من مختلف الدول لإبراز مواهبهم وتقدير جهودهم.

ودعت الوزارة الإعلاميين والصحفيين الراغبين في تغطية المؤتمر إلى الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، إذ يُتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمسابقة، بما في ذلك عدد المشاركين والفعاليات المرافقة، بما يبرز مكانة مصر الريادية في خدمة القرآن الكريم، متطلعة إلى تغطية إعلامية تليق بهذا الحدث القرآني الكبير.