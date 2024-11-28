شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تقييم مشروعات الرى الحديث ومردودها على إدارة وتوزيع المياه والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع تطوير الرى.

ووجه سويلم بوضع معايير لقياس أداء العاملين بقطاع تطوير الرى وربط الأداء بمنظومة المكافآت والتحفيز، وتقييم موقف مشروعات تطوير الرى والرى الحديث ومردود هذه المشروعات على إدارة وتوزيع المياه، مع وضع مستهدفات محددة بتوقيتات زمنية محددة وموزعة على الأشهر لقياس معدلات الإنجاز.

كما وجه بإعداد خطة زمنية للتعامل مع مساحات الأراضى الرملية التى خالفت نظام الري الحديث المقرر لها وأصبحت غير ملتزمة به وتروي بالغمر، و وضع آليات التعامل الأمثل لتطبيق نظم الري الحديث بهذه المساحات، ومنها المساحات الزراعية على ترع (السويس - النصر) بمحافظتي (السويس - البحيرة)، مع وضع مستهدفات محددة لإدارات التوجيه المائي بالمحافظات، لتحويل المساحات المخالفة للري الحديث مع تحديد الاستهلاك المائي بدقة لمختلف أنظمة الري لإمكان التقييم الدقيق لها.

وأكد سويلم على أهمية الاستفادة من مخرجات حصر الممارسات الزراعية الموفرة للمياه والتى تبناها المزراعين ونفذوها بأنفسهم والسابق إعداده لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث ، مع وضع آليات لقياس الأثر ودراسة العائد من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والندوات التي يتم تنفيذها للمهندسين والمزارعين وتحليل نتائجها للاستفادة منها مستقبلاً .

