أخبار مصر

تجهيزات لافتتاح أسواق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى إمبابة غدًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات لافتتاح أسواق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى إمبابة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الخميس، 28 نوفمبر 2024 10:14 ص

تستعد محافظة الجيزة، لافتتاح سوق اليوم الواحد في حي إمبابة، لتوفير السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد استعداداتها لإقامة السوق، غد الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه، ثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التعاون القائم بين المحافظة ووزارة التموين، لضبط الأسعار وتوفير السلع بصورة مباشرة للمستهلكين.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.

وأكد حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة والثابتة فى كافة الأحياء والمناطق خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.

7a0430a9-3e39-439f-9667-9580e24bda98
افتتاح أول أسواق اليوم الواحد في الجيزة غدًا

 

240c5066-0fd9-49b3-b597-5f4a941554ab
محافظة الجيزة تستعد لافتتاح أسواق اليوم الواحد في شارع الصوامع

 

 

 

becbbdcd-d46d-4c79-935a-9d1523a38232
افتتاح أسواق اليوم الواحد في إمبابة غدًا

 

fbfcddb9-90f8-4204-a6ca-d170a5dff1e6
محافظة الجيزة تستعد لافتتاح أسواق اليوم الواحد

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements