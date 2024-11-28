شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للإيدز 1 ديسمبر المقبل.. الصحة العالمية: يمكن القضاء عليه بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للإيدز في الأول من ديسمبر، حيث يمكن للعالم أن يقضي على الإيدز - إذا حظيت حقوق الجميع بالحماية وإذا وضعت حقوق الإنسان في صلب الاهتمام، وتصدرت المجتمعات المحلية طليعة الجهود، فيمكن للعالم أن يقضي على الإيدز باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه في 1 ديسمبر، ستنضم منظمة الصحة العالمية إلى الشركاء والمجتمعات المحلية في الاحتفال باليوم العالمي للإيدز 2024، وتحت شعار" اسلكوا سبيل الحقوق: صحتي، حقي"، تدعو منظمة الصحة العالمية قادة العالم والمواطنين إلى نُصرة الحق في الصحة بمعالجة أوجه عدم المساواة التي تعوق إحراز تقدم في القضاء على الإيدز.

في 1 ديسمبر من هذا العام، أرفع صوتك من أجل تحقيق الإنصاف في الصحة ساعدنا في ضمان حق الجميع في كل مكان في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة في مجال مكافحة فيروس العوز المناعي البشري "الإيدز".

وأوضحت، تشير التقديرات إلى أن عدد المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري " الايدز" في العالم في عام 2023 بلغ 39.9 مليون شخص، توفي في عام 2023 نحو 630 ألف شخص لأسباب متصلة بفيروس العوز المناعي البشري" الايدز" ، كما أصيب نحو 1.3 مليون شخص بفيروس العوز المناعي البشري" الايدز" في عام 2023.