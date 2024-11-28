شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بالتوسع في أسوا الجملة لمواجهة غلاء الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار.

وأيد 88% من القراء مطالب التوسع في إنشاء أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 12% من القراء مطالب التوسع في إنشاء أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار.



