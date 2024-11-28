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88% من القراء يطالبون بالتوسع في أسوا الجملة لمواجهة غلاء الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار.

وأيد 88% من القراء مطالب التوسع في إنشاء أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 12% من القراء مطالب التوسع في إنشاء أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار.


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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