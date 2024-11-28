شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بتلقى طلبات أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لـموسم 1446هـ - 2025م،وأن أخر موعد لتلقى الطلبات اليوم الخميس،حيث يتقدم الشخص الراغب فى أداء الحج بطلب إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسجل بعضويتها وتقوم الجمعية بتجميع طلبات الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج وإرسالها إلى مديرية التضامن التابعة لها لتسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.



وتضمنت الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصرى الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعى للسيدات دون 45 عامًا، وعقب انتهاء موعد تلقى طلبات الراغبين من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأداء فريضة الحج هذا الموسم سيتم مراجعة كافة البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها قبل إجراء القرعة الاليكترونية لاختيار الفائزين بالتأشيرات.