شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين: الدولة المصرية تدعم بكل قوة حقوق الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح أن الدولة المصرية تدعم بكل قوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، مشيرا إلى وقوف مصر ضد مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

جاء ذلك خلال فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي نظمتها كتلة الحوار بالشراكة مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة في إطار الاهتمام بالقضية الفلسطينية وذلك بحضور ممثلين عن أحزاب سياسية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ .

وقال السفير اللوح "إن العلاقات المصرية - الفلسطينية، واقع مشترك يعيشه الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني ،فنحن شعب واحد واجهنا الاستعمار، والآن الشعب المصري ،والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية منذ بدايتها لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبر السفير اللوح أن احتفالية كتلة الحوار بالشراكة مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة للاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، توضح الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية .



ومن جهته،أكد الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا " أنني رأيت بعيني في 2012 المجازر التي يتركبها الاحتلال الاسرائيلي بمنتهى الخسة ضد أبناء الشعب الفلسطيني المخلص لقضيته والذي يدافع عن بلده بكل بسالة".



وشدد على أن القيادة المصرية تدعم بكل قوة الشعب الفلسطيني ووقفت ضد مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وأدركت منذ اللحظة الأولى هذا المخطط .



وتضمن الاحتفاء معرض صور يوثق انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وعلى عدد من الصور خاصة بالشهداء من النساء والأطفال وشهداء الصحافة الفلسطينية وجزء خاص عن الأسري الفلسطينيين .



وتم عرض مجموعة من الصور بأيدي أطفال غزة وأبناء الشهداء جراء حرب الإبادة التي تقوم بها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ، كما تم عرض فيلم وثائقي لطفلة من غزة تخاطب والدتها الشهيدة عن طريق رسائل بالبحر.