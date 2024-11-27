شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستعد لتشغيل خط بضائع جديد مع إيطاليا غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يستعد ميناء دمياط لإطلاق خط النقل البحرى الرورو مع ميناء تريستا الإيطالى، غدا الخميس، وفقا للبروتوكول الموقع على هامش فاعليات معرض ومؤتمر النقل الذكى TRANS MEA المنعقد العام الماضى بين هيئة ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالى لتيسير التشغيل المستدام لخط نقل بضائع رورو بين مصر وإيطاليا باستخدام الشاحنات ( الجافة / المبردة).

وكان اللواء بحرى طارق عدلى عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أشرف على تجارب افتراضية لتيسير إجراءات حركة الشاحنات الخاصة بالخط الملاحى والتى تضمنت تجربة للكشف على محتويات الشاحنات الناقلة البضائع بواسطة أحد أحدث الأجهزة المتحركة ( M-60 ) للكشف بتقنية ( X RAY ) والمخصص للعمل بميناء دمياط والذى يتمتع بقدرته على الكشف بدقة عالية، كما يتمتع بمرونة وسرعة فى الحركة للكشف بسهولة ويسر داخل نطاق عمله مما يسهم فى كفاءة وانتظام وسرعة العملية اللوجستية بداية من تراكى السفن على رصيف الرورو وصولًا إلى خروج الشاحنات من الميناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاءت تلك المحاكاه بحضور اللواء بحرى أ.ح / احمد حمدى نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للتشغيل وقيادات وكوادر الهيئة ومصلحة الجمارك المصرية و ممثلى عدد من الجهات ذات الصلة.



ومن جانبه اكد اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس الادارة على تمام جاهزية كافه مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحرى المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظرًا للأهمية القومية التى يتمتع بها المشروع والذى يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية إلى إيطاليا ومعظم دول أوروبا مما يسهم فى زيادة حركة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.

جانب من وجود السيارات فى الميناء

ميناء دمياط لإطلاق خط النقل البحري الرورو