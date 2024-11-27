شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: اهتمام الدولة بإنشاء دور العبادة عمل يساهم فى السلام المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

أذيعت العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم ومارمينا إسبيكو السلام.

وأعرب قداسة البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية، عن سعادته بالمجهودات التي تقدم من خلال الكنيسة لكل المصريين كالعيادات والمستشفيات، مضيفا أن إنشاء دور العبادة تساهم في إيجاد المواطن الصالح.

وقال قداسته، إن دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس وظيفتها تعليم الفضيلة والحياة الصالحة، ولذلك اهتمام الدولة بإنشاء دور العبادة بصورة عامة عمل عظيم، وعمل يساهم فى السلام المجتمعى والتعايش السلمى.

وجاءت عظة قداسة البابا استكمالا لطلبات القداس الجوريجورى، وطلبة العظة كانت "الراقدون أذكرهم"، وهى تربط السماء بالأرض، موضحا أن من الخطأ القول أن الوقت يمضي، ولكن الصواب القول أننا نحن الذين نمضي، وذكراهم تعبيرا عن الوفاء لهم، فالموت هو أعظم واعظ ومن لم ينتفع من الموت لم تكفيه كل المواعظ.

وكان قد أشار الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، إلى أنه قد افتتح اليوم قداسة البابا المبنى الاجتماعي، عيادات لخدمة المجتمع لكل المصريين، مسلمين قبل مسيحين.