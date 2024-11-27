شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمات تطبيق "إنستاباى" بصورة منتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت خدمات تطبيق "إنستاباى" مساء اليوم الأربعاء، بصورة منتظمة بعد تعطلها لعدة ساعات.

ولم يتمكن العديد من المستخدمين من استخدام التطبيق الشهير، وهو ما أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

وقال مصدر مصرفى، أنه تم استئناف الخدمة وعادت إلى العمل بصورة منظمة.

وحدود تحويل الأمول عبر تطبيق إنستاباى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.