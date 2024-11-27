شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 06:21 م

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 159لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، والذى وافق عليه مجلس النواب. ويهدف القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

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