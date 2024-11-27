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مصر وقطر يؤكدان تطلعهما للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد -  

استقبل الرئيس السيسي اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر والوفد المرافق له.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا اللقاء.

أعرب الرئيس عن تقديره لشقيقه أمير قطر مشدداً على الرغبة المشتركة لتعزيز علاقات البلدين إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين والتحديات التي تواجههما إقليمياً ودولياً

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رئيس الوزراء القطري نقل للرئيس تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر

شدد على حرص بلاده على تعزيز واستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين

أكد على الأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة

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شهد اللقاء استعراض الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات

تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة

شدد الجانبان على الأهمية البالغة لتمكين ودعم كافة مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبنانى

أكدا التطلع للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان للتوصل لتهدئة شاملة بالمنطقة

الجانبان أكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء القطري تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة في سبيل توفير المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع

كما أكد تطلع قطر لدعم مخرجات المؤتمر الوزاري الذي سوف تستضيفه القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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