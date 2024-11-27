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الزميل رضا عوض يحصل علي درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بمرتبة الشرف الأولي

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القاهرة - سامية سيد - حصل الكاتب الصحفي رضا عوض مدير تحرير جريدة صوت الأمة علي درجة الدكتوراه في فلسفة التاريخ من كلية الدراسات العليا الأفريقية عن موضوع العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإثيوبيا 1977 -1991، وقد تكونت لجنة المناقشة من الدكتورالسيد فليفل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات العليا الأفريقية " مشرفا "، والدكتور حمدنا الله مصطفي حسن أستاذ التاريخ الحديث بكلية الأداب جامعة عين شمس، والدكتور شيرين مبارك أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بكلية الدراسات العليا الأفريقية، وقد منحت لجنة المناقشة التي استمر 3 ساعات الزميل رضا عوض درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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