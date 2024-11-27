شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع وزيرة التغير المناخى الإماراتية التعاون بالاستثمار الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية على هامش مشاركته في قمة الغذاء العالمية في أبوظبي، حيث بحث معها تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار وفي إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية.

وخلال اللقاء أشاد فاروق بالاستثمارات الإماراتية في القاهرة بجميع المجالات، وخاصة الزراعية والتى تشهد تناميا متزايدا خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد ومؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وقال فاروق إن اجتماعه مع الوزيرة الإماراتية تناول زيادة الاستثمارات الزراعية ودعوة المستثمرين لمصر وكذلك التعاون في الدراسات والأبحاث والتصنيع الزراعي بغرض التصدير وبالأخص في مجالات التمور والحاصلات الزراعية نظرا لأن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور ويمكن التعاون مع الإمارات في تعظيم الاستفادة التصديرية والتصنيعية للتمور، مشيرا إلى إنشاء أكبر مزرعة للنخيل في العالم بمنطقة توشكى.

وعرض وزير الزراعة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأنشطة الزراعية المختلفة وخاصة التصنيع الزراعي الذي يعظم القيمة المضافة ويسهم في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا والصناعة.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة تبادل السلع والصادرات الزراعية والتعاون في المجالات الزراعية المختلفة، كما استعرض الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ووجه وزير الزراعة الشكر لدولة الإمارات العربية وإلى الدكتورة أمنة الشامسى - وزيرة التغير المناخى والبيئة الاماراتية على استضافة القمة العالمية للأمن الغذائي فى دورتها الاولى بالتعاون مع هيئة أبو ظبى للزراعة والسلامة الغذائية ومنظمة الاغذية والزراعة الفاو والمنظمة الاسلامية للامن الغذائى.

من ناحيتها، رحبت "الشامسى" بزيارة وزير الزراعة المصري للامارات ومشاركته الفعالة في قمة الغذاء .

كما رحبت بالأفكار والقضايا التي طرحها للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين متطلعة إلى زيادة التعاون خلال الفترة القادمة، وأشارت إلى رغبة بلادها في زيادة استثماراتها في مصر بجميع المجالات وخاصة الأمن الغذائى في إطار الاستراتيجية الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والعراق.

وأكدت على خبرة الإمارات الكبيرة في مجال صناعة التمور والنهوض بزراعة النخيل وسلاسل القيمة المضافة واشارت إلى جائزة خليفة للتمور والتي أصبحت عالمية تهتم بكل جديد فى مجال الابتكار الزراعي وتشجع جميع الباحثين المتميزين في زرعة وصناعة التمور.

في نهاية الاجتماع، اتفق الوزيران على ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والمواطنين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات في المجالات الزراعية المختلفة.