شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة لها، حيث جاءت صورة الغلاف لقطة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس خلال القداس الأول فى كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس بالقاهرة الجديدة "المقر الجديد للكنيسة المصرية " والصادر لها بالقرار الجمهوري رقم 170 لسنة 2015.

وتحتوى المجلة على ملف خاص مزود بالصور حول فكرة وقصة مشروع المقر الجديد للكنيسة.

كما لا يزال الاحتفال بالعيد الثاني عشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على عرش القديس مامرقس الرسول على صفحات العدد الجديد.

بينما شملت عدة مقالات، الافتتاحية عن "الحكمة"، وأخرى عن "خطورة الآية الواحدة" للأنبا بنيامين، وعن "فضيلة الاحتمال" للأنبا متاؤس،"وَقَرَّبَا أَمَامَ الرَّبِّ نَارًا غَرِيبَةً لَمْ يَأْمُرْهُمَا بِهَا." (لا 10: 1) للأنبا يوسف، و"حكاية من الفن القبطي" للأنبا مارتيروس.

هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.