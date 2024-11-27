شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات موسعة تجمع رئيس الوزراء بنظيره القطرى اليوم بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، جلسة مُباحثات مُوسّعة، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وذلك بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.