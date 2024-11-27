شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد: نصل لتصنيع 385 مليون جرعة لقاح بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد إن مصر ستنتج ما يقرب من 385 مليون جرعة بحلول عام 2030 مشيرا إلى أن مصر لديها 6 مصانع لإنتاج اللقاح.

وأكد الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقاحات على الدور الاستراتيجى للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، الذي يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال تأسيس مركز تدريبي إقليمي (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية في التصنيع الحيوي، كما يهدف التحالف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبي معتمد لأفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية، فضلًا عن مساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأكد بدر أن التعاون المشترك بين الجهات المعنية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا ،مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية في خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، مما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.