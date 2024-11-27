شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتفقد عددا من الوحدات المخطط اشتراكها بمهام الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من وحدات القوات المسلحة المخطط اشتراكها بإحدى مهام الاتحاد الأفريقى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنطقة بأحدث الإمكانيات داخل ميادين التدريب القتالى، لضمان الإعداد والتدريب المتميز للقوات المخطط سفرها ضمن مهام الاتحاد الأفريقى.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة، إلى شرح تفصيلى، عن إجراءات الإعداد والتجهيز الفنى والإدارى للقوة المشاركة، والتى تتم وفقاً لأسس علمية باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة، بالمرور على عدد من ميادين التدريب والفصول التعليمية المزودة بأحدث الإمكانيات للإعداد والتأهيل العسكرى فى مختلف التخصصات، كما تفقد عددا من الأنشطة التدريبية التى أظهرت المستوى الراقى للقوات، بما يمكنها من تنفيذ مهامها لدعم جهود الأمن والاستقرار، ويعكس التزام مصر التاريخى تجاه الأشقاء بالقارة الأفريقية.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات، مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة ضمن البعثة الأممية يأتى فى إطار مواصلة مصر تنفيذ دورها الريادى على الصعيدين الإقليمى والدولى، وبذل كافة الجهود لمجابهة تحديات السلم والأمن الدوليين وإرساء مبادىء السلام والاستقرار.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة، العناصر المشاركة، أن يكونوا قدوة فى الانضباط والالتزام، والعمل بكل أمانة وشرف، مشيراً إلى أنهم خير سفراء للقوات المسلحة خارج حدود الوطن، يؤدون مهامهم بكفاءة واقتدار، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويعكس رؤية الدولة المصرية، وحرصها على إعلاء مبادىء الإنسانية السامية لتنعم الشعوب بالحياة الآمنة.