شكرا لقرائتكم خبر عن ‫لجان الإصلاح الزراعى تتابع أعمال الجمعيات والتيسير على المنتفعين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال اللجان التابعة لها في مناطق الإصلاح، متابعة أعمال وأنشطة الجمعيات والتيسير على المنتفعين في المحافظات المختلفة.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور الدوري ومتابعة أنشطة الهيئة والجمعيات التابعة لها بمختلف المحافظات والتيسير على المنتفعين وتقديم سبل الدعم لهم.

وأشار الفولي، إلى أن لجان الهيئة بالمناطق التابعة لها، تفقدت أنشطة الجمعيات في محافظات: اسيوط، المنيا، الفيوم، الشرقية، المنوفية، والاسماعيلية، والوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج والاسمدة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تكليف مديري الإصلاح الزراعي بالمحافظات خلال تققدهم للجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي، بمتابعة أعمال تنقية الحيازات وموقف التعديات وازالتها، وعمليات صرف الأسمدة، وأعمال الحصر، وكارت الفلاح، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، للتيسير على المنتفعين وتحقيق العبء عليهم.

واوضح الفولي إلى أنه تم التنبيه بضرورة الصرف طبقا للحصر الفعلي للزراعات على الطبيعة، والصرف طبقا للمقررات السمادية للزراعات، وتنقية الحيازات، والتشديد على عدم صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية، إضافة إلى التصدى لأى حالة تعدى على الأرض الزراعية وازالتها فى المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين، وعدم التهاون مع المتقاعسين عن إنجاز العمل والتكليفات.

وقال إنه تم أيضا التنبيه بسرعة تحصيل المديونيات، والقيمة الإيجارية، فضلا عن المرور على زراعات القمح بجميع المناطق وتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، فضلا عن التأكد من توافر التقاوي اللازمة وفقا للخريطة الصنفية للمحصول، وتوفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى استكمال أعمال تطهير المساقي والمراوي، والتطوير المستمر للجمعيات، ورفع كفاءة العاملين بها.

وأكد رئيس الهيئة استمرار تلك اللجان بجميع المحافظات ومناطق الإصلاح الزراعي، لمتابعة العمل والمرور الدوري، ومحاسبة المقصرين، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتفعين، والتيسير عليهم، والتواصل المستمر معهم، في جميع مراحل الإنتاج.