شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الشراء الموحد يكشف توفير 1.8 مليار جرعة لقاح بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن مصر حاليا تحتاج إلى 1.2 مليار جرعة لقاح سنويا وستصل هذه الاحتياجات إلى 1.8 مليار بحلول 2040 بقيمة 4.5 مليار دولار.

وأضاف الدكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد خلال حفل إطلاق التحالف المصرى لتوطين صناعة اللقاحات أن البرنامج القومى للتطعيمات يستخدم 45 مليون جرعة لقاح سنويا.

وأوضح الدكتور بهاء زيدان الدور الاستراتيجي للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، الذي يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال تأسيس مركز تدريبي إقليمي (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية في التصنيع الحيوي، كما يهدف التحالف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبي معتمد لأفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية، فضلًا عن مساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

وأكد أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا ،مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية في خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، مما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.