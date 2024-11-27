شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مهرجان العسل المصرى المقام بحديقة الحرية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تفقد منذ قليل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مهرجان العسل المصري في دورته السابعة بحديقة الحرية بالزمالك المقام اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

وينعقد مهرجان العسل المصري السابع من 27 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2024 بحديقة الحرية بالزمالك، بهدف تعزيز ثقافة النحل ومنتجاته وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير بوجود جمهورية سلوفينيا، “أرض النحل” كضيف شرف المهرجان، الذى يشهد توزيع العديد من الجوائز الذهبية بحرف الـ H الحرف الأول من كلمة honey “العسل".

ويشارك في المعرض مركز البحوث الزراعية ممثل فى قسم بحوث النحل برئاسة الدكتورة أسماء أنور عيسي، والمركز القومي للبحوث، ومركز بحوث الصحراء أيضاً، وكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

وعلى هامش المهرجان، يقام مسابقة جديدة تحمل اسم “ ابتكار” لتقديم كل ما هو جديد فى مجا عمل النحالين وتسهيل مهمة تربية النحل بأفكار جديدة ومختلفة، مع توزيع بعض الجوائز بالمهرجان الذى يشارك فيه 60 عارضا، لافتا إلى أنه لأول مرة في مهرجان العسل، تشارك دولة سلوفينيا، لأنها تعتبر من أفضل دول العالم فى تحسين سلالات النحل، كما تقام ورشة عمل للأطفال على هامش المهرجان تحت عنوان “كيف يكون نحالاً صغيراً ناجحاً".



محافظ القاهرة يتفقد مهرجان العسل المصري



محافظ القاهرة يتفقد مهرجان العسل المصري