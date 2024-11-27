شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشهد حفل تخريج معهد مشورة مدينة السلام والان مع تفاصيل الخبر

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس الثلاثاء حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة الأرثوذكسية والإرشاد الكنسي التابع لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، والذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت عنوان "صانعي السلام" بحضورالأنبا مكسيموس الأسقف العام للقطاع.



خلال الاحتفالية

وألقى قداسة البابا كلمة هنأ فيها الخريجين، داعيًا إياهم إلى استثمار المعرفة والخبرة التي تحصلوا عليهما أثناء الدراسة لصالح الخدمة الكنيسة.

وكان قد استقبل قداسة البابا الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والوفد المرافق له.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتعزيز قيم السلام وإجراء أبحاث مشتركة تسهم في الترابط المجتمعي، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم البحوث العلمية.