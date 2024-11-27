شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يُقرر صرف المعاشات شهريا اعتبارا من يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الأمين المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه أمس، صرف معاشات الأعضاء وأسرهم شهرياً اعتباراً من يناير 2025، بدلا من صرفه مجمعا كل 3 أشهر، على أن يُصرف المعاش يوم 15 من كل شهر بقيمة 1500 جنيه، لافتا إلى أن الاتحاد يصرف المعاشات لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المجلس وافق أيضا مبدئيا على تأسيس شركة خدمات طبية باسم اتحاد المهن الطبية، استجابة لمقترح تقدم به، لافتا إلى أن الاتحاد يُعد أكبر كيان نقابي طبي على مستوى الجمهورية، وفى ظل التوسع فى الاستثمار بالقطاع الطبي الذى تشهده البلاد، كان لزاما على الاتحاد أن يكون له دوراً رئيسيا بهذا المجال إذ يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله لذلك، وذلك لخدمة أعضاء النقابات الأربعة بصفة خاصة وخدمة المجتمع بصفة عامة، وبهدف تحسين الخدمات الطبية التي تقدم للأعضاء وأسرهم، على أن تكون نواة لإدارة كافة المشاريع الطبية التي يتم الموافقة عليها من قبل الاتحاد ومنها،: إنشاء معامل طبية باسم الاتحاد، إدارة مشاريع العلاج للغير، إنشاء شركة تأمين طبي، وغيرهم.

وأشار الأمين المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن مجلس اتحاد المهن الطبية عمل جاهدا على زيادة الموارد من خلال زيادة تحصيل الدمغة الطبية، وزيادة حصة الاتحاد في الشركات التي يساهم بها، وأيضا من خلال عمل منافسة حقيقية بين البنوك للحصول على أعلى عائد.